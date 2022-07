Running: presentata a Sondrio la prima edizione della Valgrosina Trail. In gara Collè e Lopez

(PRIMAPRESS) - SONDRIO - Presentata a Sondrio la prima edizione della Valgrosina Trail, un percorso running che si correrà il prossimo 6 agosto con partenza e arrivo a Grosio nella cittadina della Val Grosina. Sono tre le distanze (70, 38 e 12 kilometri) che si snodano tra le valli di Eita e di Sacco, lambendo testimonianze storico-artistiche del territorio, come la Rupe Magna e Villa Visconti Venosta. Una gara - come hanno spiegato gli organizzatori dell'Unione Sportiva Grosio e l'Atletica Rupe Magna, insieme con il Comune di Grosio - che gioca un ruolo fondamentale nella conoscenza di un territorio. ≪Siamo orgogliosi di presentare una manifestazione sportiva nella quale crediamo molto - ha detto il sindaco Gian Antonio Pini questa mattina, durante la presentazione ufficiale, ospitata nella Sala delle acque della sede del Bim Adda, a Sondrio -. Ringrazio il mio vice Piermartino Pini e tutti i volontari per il grande impegno nell'organizzazione. Ci auguriamo che questa sia la prima di molte edizioni≫. Soddisfatto anche il presidente dell'Unione Sportiva Grosio ≪Per il nostro paese il 6 agostosarà una bella giornata - ha affermato Piermartino Pini il percorso di gara è bellissimo e ci auguriamo possa piacere agli atleti. Ci attendiamo gare avvincenti e tanto entusiasmo: ringrazio gli enti e gli sponsor che hanno creduto nella Valgrosina Trail e che ci sostengono nell'organizzazione≫. Le tre modalità di gara, dunque, rendono la manifestazione ancora più interessante, hanno favorito la partecipazione di atleti di spicco della specialità e aperto agli appassionati: i 70 chilometri per gli amanti delle lunghe distanze, i 38 per chi sogna un'esperienza avvincente, i 12 per coloro i quali sono in sfida con sé stessi. ≪Il percorso lungo di 70 chilometri - ha spiegato Marco De Gasperi, nelle vesti di direttore di gara - è il più bello: una gara con un dislivello di cinquemila metri per chi ama l'ultratrail, una specialità in grande espansione sia in Italia che all'estero. Il test organizzato l'anno scorso con alcuni atleti ci ha consentito di verificare le difficoltà logistiche e di mettere a punto l'organizzazione. Ci sono le condizioni giuste per ambire a una gara di livello assoluto che vedrà la partecipazione di grandi atleti, sia italiani che stranieri≫. È stato proprio De Gasperi ad anticipare i primi nomi, in attesa di avere altre conferme nei prossimi giorni: per l'ultratrail sono attesi il valdostano Franco Collé, vincitore di tre Tor des Géants, il portoghese Andres Lopez, Giuditta Turini, campionessa italiana Trail, Elisa Desco, Adriano Sacher e il portoghese Helio Fumo. - (PRIMAPRESS)