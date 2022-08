Running: il portoghese Andrè Rodrigues vince la prima edizione della Valgrosina Trail davanti a Matteo Anselmi

(PRIMAPRESS) - GROSIO (SONDRIO) - È il portoghese Andrè Rodrigues il vincitore della prima edizione della Valgrosina Trail che si è corsa oggi 6 agosto a Grosio su un tracciato dei 70 chilometri. L’ultracampione delle running trail Rodrigues ha tagliato il traguardo in 8 ore e 9 minuti stabilendo la soglia da battere per la prossima edizione. “È un tracciato molto tecnico - ha detto Rodrigues all’arrivo nel parco di Villa Visconti Venosta - impegnativo e faticoso ma decisamente spettacolare”. Al secondo posto è stato Matteo Anselmi del team Scarpa coprendo il percorso in 8 ore e 49 minuti. In questa prima edizione grosina c’erano i nomi del valdostano Franco Collé, vincitore di tre Tor des Géants, di Giuditta Turini, campionessa italiana Trail, di Elisa Desco, trionfatrice al Giir di Mont domenica scorsa, dell'argentino Diego Simon e della nazionale di trail running Camilla Spagnol. - (PRIMAPRESS)