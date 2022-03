Rugby: storica vittoria dell’Italrugby contro il Galles (21-22) al Cardiff Stadium

(PRIMAPRESS) - CARDIFF - Dopo 7 anni di dolori e ben 36 sconfit- te consecutive, in coda al Sei Nazioni 2022 l'Italrugby ritrova la vittoria perduta:gran colpo 21-22 al Principality Stadium di Cardiff e 1° storico suc- cesso in Galles. Gli azzurri di Crowley danno finalmente un colpo di spugna a quella nomea che li ha accompagnati in tutto questo tempo, ovvero di squadra a volte bella ma sempre perdente. A decidere in volata il match, la meta finale di Padovani e la trasformazione di un Garbisi infallibile. Il 1° tempo si era chiuso con l'Italia avanti 7-12. - (PRIMAPRESS)