Rugby: l'Italia in trasferta per il Sei Nazioni cede agli inglesi 18 a 41 ma vanno in meta

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - l’Italia del rugby in trasferta a Twickenham (Regno Unito) non ha deluso. Nella seconda sfida del Sei Nazioni c’è un evidente segnale di crescita. Gli inglesi, campioni in carica, vincono 41-18 . Avvio promettente: subito meta Ioane (0-5), 'bianchi' appena sufficienti ma sull'8-8, dopo un piazzato di Garbisi, inizia a scavarsi il solco. All'intervallo (20-8) saranno 3 le mete dei padroni di casa. Ripresa.Garbisi accorcia (20-11),poi gli inglesi aumentano i giri:a segno Watson, Willis e Daly, ma azzurri che trovano una 2a meta con Allan. - (PRIMAPRESS)