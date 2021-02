Rugby: al 6 Nazioni, la giovane Italia battuta inesorabilmente dalla Francia 10-50 allo stadio Olimpico

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Italia del nuovo corso guidato dal ct Franco Smith paga la mancanza di esperienza del giovane team azzurro ed inizia con un pesante ko il Sei Nazioni 2021. Il risultato è impietoso di Italia-Francia è 10-50 ma complice anche uno stadio Olimpico senza pubblico per le misure anti-covid che non ha potuto dare la carica del suo pubblico. Ma il risultato, probabilmente non sarebbe cambiato di molto perchè la Francia è la grande favorita di questo torneo per uns finale che si contenderà con l'Inghilterra. Tre mete transalpine indirizzano subito il 1° tempo (3-24),in mezzo piazzato di Garbisi.Bleus più solidi e superiori in tutto: le mete alla fine saranno 7, una la segna anche l'Italia con Sperandio. - (PRIMAPRESS)