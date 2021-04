Roma Uefa 2020: allo Stadio Olimpico il match inaugurale. Tutti gli eventi in programma

(PRIMAPRESS) - ROMA- Celebrare il 60° anniversario degli Europei di calcio e riportare verso la normalità l’organizzazione dei grandi eventi. Sono i due obiettivi che animeranno UEFA EURO 2020, la 16ª edizione del torneo per squadre nazionali maggiori maschili continentale organizzato dalla UEFA.sarà così protagonista assoluta di un mese caratterizzato finalmente da, dopo tanti mesi di chiusure e restrizioni. Durante i giorni del torneo, infatti, Roma Capitale, in sinergia con UEFA e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), organizzerà iniziative diffuse sul territorio cittadino. Lo stadio Olimpico potrà ospitare, sulla base di protocolli sanitari per il contenimento e la prevenzione del Covid, circaspettatori. Viene presentata oggi ufficialmente la Local Ambassador per Roma di UEFA EURO 2020: l’attriceche rappresenterà la città durante le iniziative e gli eventi. Si aggiunge ad altri due Ambassador: i campioni. Le principali informazioni, contenuti e indicazioni relativi a eventi e iniziative nella città di Roma saranno disponibili in tempo reale sul sito ufficiale http://www.euro2020roma.com/ Il centro nevralgico delle attività sarà il. Intorno graviterannoPiazza San Silvestro, Piazza San Lorenzo in Lucina, Piazza Mignanelli, Largo dei Lombardi. Tutti questi spazi andranno a configurare così una Fan Zone che accoglierà cittadini e turisti, amanti del calcio e appassionati di cultura. In particolare, che consentiranno di guardare le partite del torneo, mentre sarà possibile passeggiare e intrattenersi tramessi a disposizione dagli sponsor e dai partner dei progetti di Roma Capitale. Inverrà invece montatoPresso la, Roma Capitale farà allestire un, luogo di lavoro e ritrovo di tutti i professionisti dell’informazione, e unache proporrà i principali prodotti della tradizione culinaria e gastronomica romana. Subito fuori il Media Center sarà organizzato un, una cupola che proporrà attività di intrattenimento all’interno di un diametro di 10 metri, con iniziative promosse dai principali sponsor della manifestazione. A rafforzare la visibilità delle iniziative promosse da Roma Capitale saranno i due Local Media Supporter:“Siamo lieti di poter confermare che gli Europei UEFA EURO 2020 si terranno a Roma. La Capitale d’Italia era già pronta da un anno ad ospitare questo grande evento internazionale. E lo è ancora di più oggi perché rappresenta un’occasione di ripartenza. Sarà uno spettacolo unico dall’appeal incredibile, non solo e semplicemente perché ospitiamo quattro partite di calcio del campionato continentale ma perché sarà un evento che coinvolgerà Roma con molteplici iniziative, sportive ma anche culturali e di intrattenimento, nella splendida cornice della nostra città in una delle Fan Zone più grandi d’Europa” ha dichiarato la Sindaca di Roma. Un mese denso di attività rimarca il Commissario Straordinario di Roma Euro 2020 Daniele Frongia a partire dal Trophy Tour della Coppa nei luoghi simbolo della città.“Una festa di calcio e una festa di sport – ha dichiarato, Sottosegretaria allo Sport -. È questo che immagino sarà l’11 giugno per l’Italia. La partita inaugurale di UEFA EURO 2020, che attendiamo da più di un anno, avrà un valore che va ben oltre quello sportivo ed agonistico. Il calcio d’inizio segnerà la fine – simbolica – di un incubo. È anche per questo che abbiamo voluto assumere l’impegno di prevedere la presenza dei tifosi nelle quattro tappe italiane dell’evento continentale. Per Roma EURO 2020 sarà inoltre anche l’opportunità per vivere l’ennesimo grande evento sportivo di una straordinaria estate italiana!”.Società per la promozione dello sport di base e dei corretti stili di vita che è anche proprietaria dello Stadio, ha lavorato al piano “Olimpico sicuro” fin da settembre per essere pronta a riaprire i tornelli anche durante il campionato di calcio di Serie A. - (PRIMAPRESS)