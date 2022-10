Roma-Napoli: partenopei imbattibili vincono 0-1 all'Olimpico

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' un Napoli davvero imbattibile quest'anno, sbanca anche l'Olimpico battendo per 1-0 una Roma modesta che soprattutto in attacco è stata molto deludente. Primo tempo giocato su ritmi molto alti,ma con poche emozioni. Smalling rischia subito l'autogol, Abraham apre troppo il destro, Rui Patricio sicuro sulle conclusioni di Zielinski e Lozano. Fallo del n.1 giallorosso su Ndombele al 38': Irrati, forse il peggiore della partita, concede il rigore, poi si ravvede al Var, ma sembrava u rigore netto.Ripresa Rui Patricio vola su Lozano, Jesus svirgola da buona posizione, Osimhen prima sbaglia (70') poi si riscatta firmando all'80' in diagonale il gol partita. La Roma non riesce neanche ad essere arrembante nel finale. Napoli controlla e vince. E' primo in classifica in solitaria meritatamente.



IL TABELLINO

ROMA-NAPOLI 0-1

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (37' st El Shaarawy), Smalling, Ibanez; Karsdorp (37' st Vina), Cristante, Camara (37' st Matic), Spinazzola (39' st Shomurodov); Zaniolo, Pellegrini; Abraham (19' st Belotti). A disp.: Boer, Svilar, Kumbulla, Bove, Volpato, Tripi, Tahirovic. All.: Mourinho

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Ndombele (12' st Elmas), Lobotka, Zielinski (30' st Gaetano); Lozano (30' st Politano), Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Marfella, Idasiak, Demme, Mario Rui, Simeone, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Zanoli, Raspadori. All.: Spalletti

Arbitro: Irrati

Marcatori: 35' st Osimhen (N)

Ammoniti: Smalling (R), Lozano (N), Ndombele (N), Cristante (R), Ibanez (R), Olivera (N), Lobotka (N)

Espulsi:

Note: Al 13' st ammonito Mourinho (R) per proteste; al 28' st ammonito Spalletti (N) per proteste - (PRIMAPRESS)