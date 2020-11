Riforma dello Sport: si del Cdm alle tutele dei lavoratori ma non passa il decreto sulla governance

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il CdM di ieri notte ha dato parere favorevole alla riforma dello Sport voluta dal ministro Vincenzo Spadafora. Ad anticipare le note ufficiali è stato lo stesso ministro che ha annunciato su Facebook i 5 nuovi decreti ad esclusione di quello più delicato e complesso della governance. “Approvati dal Consiglio dei Ministri cinque decreti di riforma dello sport:tutele per i lavoratori sportivi,il professionismo femminile, l'accesso degli atleti paralimpici nei gruppi sportivi militari e nei corpi civili dello Stato, l'abolizione del vincolo sportivo per i più giovani (ci sarà premio di formazione)". Fumata nera, invece, per l’organizzazione e le competenze: “Peccato non aver approvato il decreto su ruoli e funzioni degli organismi" ha commentato Spadafora. - (PRIMAPRESS)