Regno Unito: il magnate Roman Abramovich mette in vendita il Chelsea. Una sua fondazione invierà fondi in Ucraina

(PRIMAPRESS) - LONDRA - In un comunicato, Roman Abramovich ha ufficialmente messo in vendita il Chelsea. "Nella situazione attuale -scrive il magnate russo, proprietario della società da circa 20 anni- ritengo che sia la cosa migliore negli interessi del club".Tuttavia, "la vendita non sarà accelerata, ma seguirà il giusto processo". Abramovich, inoltre, sta creando una fondazione in cui verranno donati tutti i proventi netti. "La fondazione sarà a beneficio di tutte le vittime di guerra in Ucraina", si legge. - (PRIMAPRESS)