Raspadori gol, il Napoli contro lo Spezia vince e convince

Lozano, autore dell'assist che ha consentito a Raspadori di realizzare la rete decisiva

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Vittoria al cardiopalma per il Napoli che al Maradona batte in extremis lo Spezia per 1-0 grazie ad una rete di Raspadori. L’attaccante ex Sassuolo all’ottantanovesimo sfrutta un assist di Lozano e batte l’estremo difensore dello Spezia. Dopo l’eccellente performance in Champion’s con il Liverpool, gli azzurri attesi alla prova del fuoco del campionato, vincono e convincono. Fin dalle prime battute del match è Kvara-show. Il georgiano, che pochi minuti prima del fischio d’inizio ha ricevuto un premio come miglior giocatore di agosto, al sesto minuto fa sognare i tifosi con un doppio tunnel a Ampadu e Holm. Il tiro viene intercettato da Nikolau. Al quindicesimo nuova occasione per il numero 77 che sugli sviluppi di un calcio di punizione impegna Dragowski, il portiere della squadra ligure respinge. Al ventiquattresimo nuova magia di Kvaratskhelia che dribbla in area e lascia di stucco due avversari. Al quarantunesimo occasione per lo Spezia. Gyasi ci prova ma Meret respinge con i pugni. Al settantaduesimo un’incomprensione tra Meret e Mario Rui rischia di regalare il vantaggio agli spezzini. Rrahmani salva il risultato sulla linea. Fino al fischio finale ancora nuove occasioni per la squadra di Spalletti, ma caratterizzate da approssimazione e imprecisione. Dopo la rete di Raspadori, espulsi Spalletti e Lorieri, preparatore dei portieri dello Spezia. “L’affetto, l’amore del pubblico, la passione per i colori del Napoli - ha spiegato Spalletti nel dopopartita - sono cose bellissime che tutti quelli che giocano qui possono scoprire. Abbiamo creato molte occasioni pulite da gol, c’è voluta la caparbietà di provarci fino l’ultimo per vincere la partita”. “Abbiamo sbagliato troppo nella prima mezz’ora - dice il tecnico ligure Gotti - e in alcune fasi della gara abbiamo tenuto il campo in maniera pregevole, ma riconosco la grande qualità del Napoli”. - (PRIMAPRESS)