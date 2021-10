Rallylegend a San Marino: vincono i francesi Delecour-De Castelli sotto il segno di Biasion

(PRIMAPRESS) - SAN MARINO - La 19ma edizione del Rallylegend, la manifestazione motoristica riservata a campioni di Rally del presente e passato ha premiato i vincitori della classifica assoluta per la categoria “Myth” l’equipaggio formato dal campione francese Francois Delecour, con Sabrina De Castelli, su Ford Sierra Cosworth 4X4 con orologi della Collezione Champion V, consegnati dalle mani di Miki Biasion. Eberhard & Co. ha assegnato inoltre un “Premio speciale” al pilota uruguaiano Gustavo Trelles, pluricampione mondiale nel Gruppo N con quattro titoli consecutivi (1996/1999) a celebrazione della sua importante carriera ed in occasione dei 25 anni dalla prima vittoria iridata. Biasion, brand ambassador della maison d'orologeria si è esibito in un "Giro" spettacolare a bordo della Hyundai i20 Coupè WRC. - (PRIMAPRESS)