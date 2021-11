Qualifiche mondiali: l’Italia pareggia con la Svizzera (1-1) e resta appaiata con gli elvetici. L’errore di Jorginho

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Una partita difficile ma questo è il calcio. Jorginho è il nostro rigorista" commenta Mancini alla fine della sfida della nazionale italiana con la sfida della Svizzera. È finita 1-1 ed ora sarà da battersi con determinazione contro la partita dell'Irlanda a Belfast. Il rigore sbagliato di Jorginho trova tutta la squadra solidale con il rigorista. Sul dischetto Jorginho, che tira un rigore abbastanza centrale ma soprattutto alto sopra la traversa. Il centrocampista del Chelsea aveva già sbagliato il rigore all’andata. Sfuma così la possibilà di arrivare a Belfast con maggiore tranquillità.

L'Italia incassa a freddo un gol all'11º e stenta a reagire. La partita prende ritmo solo dopo 20 minuti di gioco ma è al 36º che Di Lorenzo riesce a riportare in pari il match ma non senza qualche tensione perchè il gol viene confermato solo una verifica del Var. Anche il rigore passa per il vaglio della registrazione. Sfumata la possibilità di qualificarsi già questa sera. Tutto rimandato in Irlanda. - (PRIMAPRESS)