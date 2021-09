Qualificazioni mondiali: Italia-Bulgaria (1-1) con i gol di Chiesa e Lliev. Il muro Georgiev

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - L'Italia campione d'Europa di Mancini inciampa con la Bulgaria a Firenze: finisce 1-1 il match delle eliminatorie per i Mondiali 2022. Ci prova Insigne (12'), Italia in gol già al 16' con Chiesa (sinistro dal limite dopo combinazione con Immobile). Bulgaria alle corde, ma il raddoppio non arriva. Anzi c'è il pari a sorpresa degli ospiti al 39': segna Atanas Iliev su assist di Despodov. Nella ripresa l' Italia spinge per il sorpasso, ma il portiere Georgiev diventa decisivo: parate strepitose su Chiesa e Immobile. - (PRIMAPRESS)