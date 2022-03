Qualificazioni Mondiali: a Palermo l’Italia incontra la Macedonia del Nord con il sostegno del Barbera

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Mancini ha comunicato la lista dei 23 convocati contro la Macedonia: mancano Zaniolo e Belotti, in tribuna anche Scamacca per un problema all'adduttore. Locatelli è risultato negativo al Covid e raggiungerà Coverciano per l'eventuale finale (in caso di vittoria stasera, gli azzurri sfideranno la vincente tra Portogallo e Turchia per accedere al Mondiale). A Palermo alle 20.45 le nuove norme sul Covid consentiranno Il match del Barbera (trasmesso in diretta da Rai Uno e in streaming su Rai Play) con la presenza del pubblico e questo farà la differenza per poter contare sul tifo all'Italia. - (PRIMAPRESS)