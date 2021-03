Qualificazioni Mondiali 2022: l'Italia batte anche la Bulgaria 2-0 con le reti di Belotti e Locatelli

(PRIMAPRESS) - SOFIA (BULGARIA) -Dopo l’Irlanda ieri sera è stata battuta anche la Bulgaria. L’Italia passa 2-0 a Sofia con la Bulgaria nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022. Primo tempo complicato per l'Italia che prova a spingere, ma, con poco ritmo,fatica a creare occasioni. Al 43' azzurri in vantaggio con Belotti che realizza un rigore concesso dall'arbitro Vincic per un fallo di Dimov sull'attaccante granata.Nella ripresa Belotti vicino al bis, ma il suo pallonetto su assist di Verratti finisce sul palo (72').All'82' Locatelli, da poco entrato, raddoppia con un bel destro a giro. E' 0-2. - (PRIMAPRESS)