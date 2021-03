Qualificazioni mondiale Qatar: l’Italia batte l’Irlanda del Nord 2-0 con Berardi e Immobile al gol

(PRIMAPRESS) - PARMA - L’Italia comincia il suo girone di qualificazione ai mondiali del Qatar 2022 con tre punti. Gli azzurri battono 2-0 l’Irlanda del Nord al Tardini. Il vantaggio lo sigla Berardi e mette in discesa l’incontro, poi è Immobile ad andare in gol. Tutto prima dell’intervallo. L’attaccante della Lazio ritrova il gol in Nazionale dopo quasi un anno e mezzo (doppietta contro l’Armenia il 18 novembre 2019). La seconda frazione di gioco offre una bella reazione dei nordirlandesi di Baraclough che mette in risalto anche la prestazione di Donnarumma, decisivo nel tenere la porta inviolata e difendere il primo successo nel gruppo C. - (PRIMAPRESS)