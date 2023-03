Qualificazioni Europei: questa sera (20,45) al Maradona di Napoli l’Italia incontra l’Inghilterra

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il primo match valevole per le Qualificazioni agli Europei di Germania 2024 che si giocherà questa sera alle ore 20.45 allo stadio “Maradona” di Napoli riserva ancora delle incognite circa la formazione che il CT Mancini schiererà in campo. Romagnoli e Scalvini sarebbero in lista per una maglia in difesa, mentre in attacco è possibile l’esordio di Retegui al posto di Scamacca che, tuttavia è nella rosa dei possibili. La certezza di essere pronti per il fischio d'inizio, al momento, è per Donnarumma, Acerbi, Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Verratti e Spinazzola. Ma le decisioni dell'ultimo minuto potrebbero offrire sorprese. - (PRIMAPRESS)