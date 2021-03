Qualificazione Mondiali: terzo successo per gli azzurri che vincono 2-0 in Lituania

(PRIMAPRESS) - VILNIUS (LITUANIA) - La Nazionale Italiana ha vinto 2-0 con i gol di Sensi ed Immobile ma il Commissario Tecnico azzurro Mancini non è parso molto soddisfatto della prestazione anche per quel campo in erba sintetica che non è piaciuto molto. “Era la terza partita in sette giorni, abbiamo cambiato tutti i giocatori ma sapevamo che avremo avuto delle difficoltà, considerando anche il campo difficile vincere era la cosa importante. Se avessimo realizzato quanto creato, avremmo sofferto meno".

Con questa vittoria Mancini raggiunge Marcello Lippi come secondo tecnico più vincente nella storia della selezione azzurra e ora si metterà alla caccia di Vittorio Pozzo, che di gare consecutive ne vinse 30. Proprio su questo primato arriva la chiosa finale: "Sarei contento di raggiungerlo a dicembre 2022 (ride n.d.r.). Per adesso posso essere felice perché siamo in testa al gruppo, ma resta una cosa fine a se stessa". - (PRIMAPRESS)