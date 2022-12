Qatar 2022: l’Argentina è in finale. Uno spettacolare Messi guida i ‘celesti’ alla vittoria con la Croazia (3-0)

(PRIMAPRESS) - DOHA - I mondiali di calcio 2022 in Qatar hanno la prima squadra finalista: l'Argentina che con un grande Lionel Messi hanno piegato la Croazia che pur disputando una partita con poco da rimproverarsi, non ce l'ha fatta a superare la squadra dei 'celesti' in grande forma a cominciare dal capitano. Al 34' Messi trasforma un rigore che spezza le gambe ai croati. Poi arriva il secondo gol di Juilián Alvarez al 39' che raddoppia al 69' con un assist fornito dopo un assolo da campione di Messi. Non c'è più storia. Ed ora si guarda alla sfida tra la vincente di Francia e Marocco. - (PRIMAPRESS)