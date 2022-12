Qatar 2022: il Brasile spettacolo va ai quarti dopo la vittoria con la Corea del Sud (4-1)

(PRIMAPRESS) - QATAR - Il Brasile dà spettacolo con un calcio arioso e brillante come solo i Selecao sanno fare. I carioca hanno vinto 4-1 con il Sud Corea che si è impegnata a fondo ma la supremazia del Brasile è stata evidente. Ora è ai quarti contro la Croazia che ha vinto con il Giappone che esce di scena con un saluto al suo pubblico. Primo tempo super della Selecao. Vinicius raccoglie un cross di Raphinha e insacca con un gran destro (7'), il recuperato Neymar raddoppia (13') su rigore. Alisson dice no a Hwang, al 29' è tris:azione da manuale conclusa in por- ta da Richarlison. Lo show prosegue e Paquetà al volo firma il poker (36'). Ripresa. Paratona Alisson su Son, Seung ferma Raphinha,al 76'gol della bandiera di Paik con un bolide dalla distanza. - (PRIMAPRESS)