Qatar 2022: Francia agli ottavi e oggi in campo Giappone e Belgio tentano di rimescolare le carte nei loro gruppi

(PRIMAPRESS) - QATAR - La Francia è la prima squadra a staccare un ticket per gli ottavi del Mondiale 2022. I transalpini superano 2-1 la Danimarca nel 2° turno del Girone D e volano a 6 punti. L'Argentina resta in corsa nel suo girone dopo la bella prestazioni di ieri contro il Messico (2-0) e lo spettacolo dei due goleador Messi e Fernandez. Australia vince di misura con la Tunisia e la Polonia batte l'Arabia Saudita (2-O) rimescolando le carte. Oggi in campo arriva il Giappone con il Costa Rica (ore 11) e il Belgio con il Marocco (ore 14). - (PRIMAPRESS)