Qatar 2022: Argentina in semifinale. Battuta l’Olanda ai rigori (6-5). Ma è stato spettacolo

(PRIMAPRESS) - QATAR - Argentina batte Olanda 6-5 e prosegue la corsa del Mondiale.Olanda battuta 6-5 ai rigori (2-2 al 90'). Gli 'oranje' avevano rimontato due reti. Poche occasioni, fino al lampo di Messi che mette Molina (ex Udinese) davanti a Noppert per l'esterno vincente (35'). Nella ripresa,l'Olanda non cambia passo Messi manda poco alto su punizione, poi trasforma il rigore per fallo di Dumfries su Acuna (73').Van Gaal inserisce Weghorst (78') che segna di testa (83') e piede (101'). Palo argentino ai supplementari. Rigori 4-3 per Albiceleste. - (PRIMAPRESS)