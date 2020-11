Pugilato: il match senza risparmio delle vecchie glorie Tyson-Jones Jr. a Los Angeles. Il ricordo di Maradona

(PRIMAPRESS) - LOS ANGELES - E' finito in parità l'incontro-esibizione tra le leggende della boxe, Mike Tyson e Roy Jones Jr. Il ko che tanti sognavano non c'è stato, ma i due vecchi campioni hanno regalato spettacolo con lampi di dura boxe. Incontro non competitivo: 8 round di 2 minuti ciascuno,senza pubblico e senza casco protettivo,sul ring dello Staples Center, a Los Angeles. Tyson, 54 anni, e Jones, 51, non si sono risparmiati. E alla fine il ricordo di Maradona: "E' stato uno dei miei eroi e anche un mio amico.Ci mancherà molto",ha detto Tyson - (PRIMAPRESS)