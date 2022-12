Premier Padel P1: all’Allianz Cloud di Milano arrivano i professionisti dello sport che fa tendenza

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il Padel professionistico torna in Italia con l'appuntamento Premier Padel P1 che si svolgerà fino all’11dicembre all’Allianz Cloud di Milano con i migliori giocatori di questa specialità. L’evento organizzato dalla Federazione Italiana Tennis Padel supportato dall’Istituto per il Credito Sportivo e promosso dalla Professional Padel Association (PPA) e da Qatar Sports Investments (QSI). L’evento Premier Padel P1 rappresenta la chiusura di un anno in cui la disciplina è cresciuta a dismisura entrando nel tessuto sportivo italiano. La grande attenzione e il grande successo dello Sport è testimoniato anche dai dati della prevendita che prevedono il sold out per le finali in programma l’11 dicembre.

"ICS - si legge in una nota dell'Istituto - ha deciso di sposare l’organizzazione di una delle principali competizioni mondiali della disciplina a conferma dell’impegno nella promozione e nella diffusione degli Sport. In particolare, per contribuire alla crescita del padel è stata firmata una Convenzione con la Federazione Italiana Tennis per fornire il supporto necessario nella costruzione e riqualificazione degli impianti oltre che nell’acquisto di attrezzatura sportiva". - (PRIMAPRESS)