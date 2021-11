Premier League: Castrol tra i partner del Golden Awards dopo le sponsorizzazioni di FIFA e UEFA

(PRIMAPRESS) - (MILANO) – Castrol, l'azienda di lubrificanti tra le leader del mercato, scende ancora in campo per un'altra esperienza di sponsorizzazione nel mondo del calcio. Dopo i Mondiali FIFA e gli Europei UEFA, collaborerà con la English Premier League e coinvolgerà i tifosi del Regno Unito e di altri importanti mercati di tutto il mondo, tra cui Cina, ASEAN, Medio Oriente ed Europa. L'azienda affiancherà, di fatto, il programma Premier League Golden Awards e lancerà nuovi premi per valorizzare i numerosi riconoscimenti ricevuti per i propri servizi e prodotti. L'operazione di marketing proverà anche ad interagire con il pubblico: nel corso della stagione, Castrol offrirà ai tifosi la possibilità di esprimere il proprio voto e parere riguardo a giocatori, prestazioni e momenti chiave. - (PRIMAPRESS)