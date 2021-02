Prada Cup: Luna Rossa torna ad incrociare le vele con gli inglesi di Ineos Team per la conquista dell’America’s Cup

(PRIMAPRESS) - NEW ZELAND - L’imbarcazione italiana di Luna Rossa, nelle acque di Auckland, sfida domani 13 febbraio la rivale inglese nella finale di Prada Cup. La vincente se la vedrà poi con New Zealand per la conquista del trofeo meglio noto come America’s Cup.

Luna Rossa incrocerà le vele con gli inglesi di Ineos Team UK, avversario di livello guidato da Ben Ainslie, skipper esperto e già vincitore della coppa ai tempi di Oracle. I due consorzi velistici si sfideranno nella finale di Prada Cup (già Louis Vuitton Cup), il torneo dei challenger che garantisce l’accesso alla finale di America’s Cup. Si gareggia come al solito in modalità match race (una barca contro l’altra), al meglio delle tredici regate: l’imbarcazione che ne vince sette sfiderà New Zealand che è il precedente vincitore del challenge. - (PRIMAPRESS)