Prada Cup: Luna Rossa prende il largo contro Ineos Team UK e si porta a 4 punti in classifica

(PRIMAPRESS) - NEW ZELAND - Luna Rossa raddoppia contro gli inglesi di Ineos Team e va a 4 punti nella classifica verso l'aggiudicazione della Prada Cup. Questa notte per l'ora italiana ma nel pomeriggio neozelandese nelle acque di Auckland, ha vinto anche la terza e la quarta gara contro l'Ineos di Ben Ainslie. Basteranno altre tre per aggiudicarsi la Prada Cup e andare in finale per disputare la 36ma America's Cup contro il team New Zealand che detiene il titolo. Il Team Prada Pirelli, dopo aver vinto la terza gara per soli 13 secondi, si è imposto decisamente nella quarta sfruttando un errore in partenza degli inglesi e affrontando impeccabilmente un cambio di vento che ha condizionato la seconda parte della regata. Le regagte ora saranno ferme per due giorni e le gare 5 e 6 sono in programma per mercoledì 17 febbraio sempre a partire dalle 4 del mattino italiane. - (PRIMAPRESS)