Prada Cup: doppia vittoria di giornata per Luna Rossa sugli inglesi di Ineos Team

(PRIMAPRESS) - NEW ZELAND - Una Luna Rossa molto performante è riuscita a battere il team Inglese Ineos nelle due prove di giornata di sabato 13 febbraio nelle acque di Auckland, nella finale di Prada Cup. La vincente se la vedrà poi con New Zealand per la conquista del trofeo dell’America’s Cup.

Nella prima prova un probabile problema tecnico per gli inglesi ha visto lasciare un grande margine a Luna Rossa che ha tagliato il traguardo senza pensieri. Nella seconda prova il distacco delle due imbarcazioni è stato poco più di 270 metri a favore del team italiano. Un vento leggero, un buon set di vele e nessun errore, ha permesso a Luna Rossa di incassare questa doppia vittoria di giornata che ha dimostrato che c’è stato una buona sintonia a bordo. Domani si torna in acqua. - (PRIMAPRESS)