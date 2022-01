Posticipo Serie A: successo del Cagliari in rimonta 2-1 con Pavoletti e Pereira

(PRIMAPRESS) - CAGLIARI - Posticipo Serie A, Cagliari-Bologna 2-1 In rimonta il Cagliari batte 2-1 il Bol'ogni nel posticipo del 21° turno. Cagliari vicino al vantaggio al 14' con Bellanova che,a botta sicura, centra il palo. Sardi pericolosi anche con Deiola Grassi e Pavoletti, per il Bologna solo un tentativo di Theate. Nella ripresa ecco i gol: felsinei avanti con una punozione di Orsolini (54'). Al 71' tocco vincente di Pavoletti su tiro-cross di Pereiro. Doppio legno per i bolognesi con Orsolini (su deviazione di Cragno) e Skov Olsen. Poi in pieno recupero c'è il definitivo 2-1 di Pereiro (94'). - (PRIMAPRESS)