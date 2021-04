Posticipo Serie A: Lazio-Milan 3-0 con una doppietta di Correa e una rete di Immobile

(PRIMAPRESS) - ROMA - La corsa in Champions per il Milan si complica mentre prova a rilanciarsi la Lazio che all'Olimpico stende 3-0 i rossoneri. Dopo una chance per Calhanoglu, biancocelesti subito a segno (2'): Immobile lancia Correa che salta Donnarumma e insacca. Poco dopo (5') Immobile fallisce il raddoppio. Poi reazione Milan, vicini al gol Calhanoglu, Saelemaekers e Mandzukic (ma poco prima annullato col Var il raddoppio di Lazzari). Nella ripresa, il Milan sembra determinato,ma al 51' Correa supera Tomori e firma il bis. All'87' Immobile ottiene il tris. - (PRIMAPRESS)