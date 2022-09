Posticipo Serie A: la Roma torna a vincere con l’Empoli (1-2) dopo due ko di fila

(PRIMAPRESS) - EMPOLI - Nel posticipo di Serie A giocato ieri sera, la Roma è tornta a vincere dopo due ko di fila. Dybala centra il palo al 7' e va a ber- saglio al 17' su invito di Mancini. I toscani reagiscono con un palo di Satriano al 23'. La Roma insiste,occasioni per Pellegrini e Celik.Ma è l'Empoli che passa con Bandinelli sul cross di Stojanovic (43'). Parisi respinge sulla linea la zuccata di Ibanez. Satriano sbaglia a tu per tu con Rui Patricio.Al 71' segna Abraham su assist di Dybala. Pellegrini (80') colpisce la traversa su rigore. Akpa Akpro (84') centra il palo, poi è espulso (87') per fallo su Smalling. - (PRIMAPRESS)