Posticipo Serie A: la Juventus vince il derby con il Torino (4-2) dopo una rimonta

(PRIMAPRESS) - TORINO - Posticipo Serie A: la Juventus piega il Torino 4-2. Con un gran rimonta, la Juve vince il derby battendo il Toro allo Stadium. Il Toro apre le macature: sponda di Buongiorno per Karamoh che controlla e mette in rete (2'). Pari bianconero al 16': cross di Kostic per il destro vincente di Cuadrado. Al 43' nuovo vantag- gio granata con la girata di Sanabria all'angolino basso.Danilo al 46' fa 2-3 di testa (corner Di Maria).Nella ripresa ancora emozioni:traverse di Vlahovic (49') e Linetty (67'), prima del 3-2 di Bremer al 71'. Rabiot completa la rimonta firmando il definitivo 4-2 (81'). - (PRIMAPRESS)