Posticipo Serie A: la corsa solitaria del Napoli in vetta (+16). Battuta la Cremonese 3-0

NAPOLI - Posticipo Serie A, La corsa solitaria del Napoli in vetta alla classifica non ha soste. Allo stadio 'Maradona' i partenopei hanno battuto 3-0 la Cremonese e si porta a +16 sull'Inter,seconda. Dopo un buon avvio dei grigiorossi è il Napoli poi prende in mano la partita e al 22' passa con un'invenzione del solito Kvaratskhelia che raccoglie un pallone destinato in angolo, entra in area e con un preciso diagonale infila Carnesecchi. Nel 2° tempo c'è il 2-0 partenopeo col facile gol di Osimhen dopo il doppio colpo di testa di Di Lorenzo e Kim (65'). Nel finale Elmas firma il definitivo 3-0 (79').