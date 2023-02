Posticipo Serie A: l’Inter vince il derby della Madonnina con i bianconeri che battono il Milan 1-0

(PRIMAPRESS) - MILANO - Posticipo Serie A. Il derby all'ombra della Madonnina ha premiato l'Inter che ha battuto il Milan ( 1-0). Il risultato di misura non ha visto grandi guizzi del Milan che resta fermo a 2 punti nelle ultime 5 partite. Lautaro in grande spolvero. Tatarusanu gli manda in corner un fendente, poi di testa il 'toro' sfiora il palo.Rossone- ri rinunciatari, schiacciati nella loro trequarti. Su corner Lautaro trova la deviazione vincente di testa (34').Fase iniziale della ripresa ancora favorevo- le all'Inter,Tatarusanu bravo ancora su Lautaro.Poi il Milan comincia a mettere fuori il naso. Diaz si libera e impegna Onana. Giroud fallisce il controllo e spreca un'ottima chance. - (PRIMAPRESS)