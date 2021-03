Posticipo Serie A: il Napoli vince la sfida delle “zone rosse” battendo il Bologna 3-1. Doppietta di Insigne

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il Napoli vince e fa spettacolo con una doppietta di Insigne. Sblocca il risultato Insigne all'8' con un colpo a giro dal limite. Il Bologna al 20' crea un'emozione col tiro di Skov Olsen che centra il palo. Skorupski nega il raddoppio a Insigne, dall'altra parte riflesso felino di Ospina sul colpo di testa ravvicinato di Palacio. Nella ripresa entra Osimhen che realizza in contropiede al 65'. Errore di Demme che dà il via all'azione che porta al gol di Soriano al 73'. Poco dopo (76') Insigne ristabilisce le distanze volando in gol dopo l'errore di De Silvestri. - (PRIMAPRESS)