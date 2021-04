Posticipo Serie A: il Napoli vince a Torino per due reti a zero e si posiziona in zona Champions

(PRIMAPRESS) - TORINO - Il Napoli entra prepotentemente in zona Champions col successo a Torino.Granata nei guai, al terzultimo posto. All'11' destro incrociato di Bakayoko dai 18 metri. Due minuti dopo Osimhen parte in contropiede per l'errore di N'Koulou e inganna Sirigu vincendo il rimpallo con Bremer. Nigeriano protagonista anche in difesa, evita sulla linea l'autogol a Di Lorenzo. Pali per Zielinski (40') e Insigne (60'). Secondo giallo a Mandragora nel finale, il Toro chiude in dieci. - (PRIMAPRESS)