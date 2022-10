Posticipo Serie A: Hellas Verona cede in casa alla Roma (1-3)

(PRIMAPRESS) - VERONA - Posticipo Serie A: H.Verona subisce l'esuberanza della Roma (1-3). Successo in rimonta della Roma. Clamorosa occasione per Abraham che si ritrova solo a porta spalancata ma centra il palo esterno.Passa così il Verona (27') con Dawidowicz che mette il piede sul tiro di Faraoni e spiazza Rui Patricio. Lo stesso polacco,però, viene espulso (36') per un intervento su Zaniolo. E la Roma agguanta il pari in pieno recupero con Zaniolo che riprende un altro palo di Abraham. Nella ripresa Matic di testa colpisce la traversa,all'88' Volpato sorpassa con un diagonale dalla distanza.Chiude El Shaarawi (92') - (PRIMAPRESS)