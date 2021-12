Posticipi di A: il Napoli si fa recuperare 2 reti dal Sassuolo ed è pari, il Milan vince facile a Marassi 3-0 contro il Genoa

(PRIMAPRESS) - SASSUOLO - Il Napoli sciupa due reti di vantaggio in casa Sassuolo facendosi rimontare da 0-2 a 2-2 e rischiando alla fine anche di perdere. Alto Zielinski, Consigli salva su Insigne. Chance neroverde al 44': Ospina dice no a Ferrari. Ripresa.Fabian Ruiz porta avanti gli azzurri (51'), Mertens fa 0-2 (60'). Scamacca accorcia con un gol strepitoso, stop di petto e tiro al volo (72'). Punizione Sassuolo alquanto genersoa e pari Ferrari (89'). Giallo finale con un goal annullato 3-2 a Defrel (93'), per un chiarissimo fallo in attacco di Berardi sfuggito al mediocre direttore di gara che ha arbitrato davvero malissimo. Il Milan si rialza dopo due ko e dà un dispiacere all'ex Shevchenko, affondato a Marassi col suo Genoa (0-3).Punizione sontuosa di Ibra al 9', poi doppio Messias al 47' pt (testa) e 61' (sinistro). In classifica il Napoli è sempre in testa, segue ad una lunghezza il Milan ed a due l'Inter. - (PRIMAPRESS)