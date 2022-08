Poker del Napoli al Monza: i partenopei vincono 4-0

foto di Vincenzo Di Monda Il secondo gol del georgiano Kvaratskhelia

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Buona anche la seconda per il Napoli di Spalletti che assesta al Diego Armando Maradona un bel poker al Monza nel match d'esordio in casa dei partenopei. Gli azzurri ipotecano già nel primo tempo i tre punti nel primo tempo grazie alla perla di Kvaratskhelia al 35’ e alla volata di Osimhen al 47’. Il georgiano si ripete nella ripresa, centrando la doppietta al 62’ con una finalizzazione di fattura sopraffina. Sempre nel secondo tempo, il VAR annulla il gol dell'ex a Petagna. A completare il quadro è il primo gol di Kim in maglia azzurra, nei minuti di recupero. Finisce 4-0.



IL TABELLINO



NAPOLI-MONZA 4-0



NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Kim 8, Rrahmani 6, Mario Rui 7 (24’st Olivera); Anguissa 7.5, Lobotka 7.5 (33’st Politano), Zielinski 6,5; Lozano 6 (33’st Zerbin), Osimhen 8 (39’st Ounas), Kvaratskhelia 10 (24’st Elmas).

A disp.: Marfella, Sirigu, Jesus, Ostigard, Zanoli, Raspadori, Ndombele. All. Spalletti.



MONZA (3-5-2): Di Gregorio 5; Marlon 5, Ranocchia A. 5 (2’st Antov 5), Carboni 4,5; Birindelli 6 (38’st Colpani), Ranocchia F. 6 (13’st Valoti 5), Barberis 5,5, Sensi 6, D’Alessandro 5,5 (1’st Molina 5,5); Caprari 5, Petagna 4 (38’st Gytkjaer).



A disp.: Cragno, Sorrentino, Caldirola, Machin, Pessina, Marrone, Bondo, Vignato, Ciurria. All. Stroppa.



Arbitro: Fourneau 6.



Marcatori: Kvaratskhelia (N) 35’pt, 17’st, Osimhen (N) 47’pt; Kim (N) 48’st.



Ammoniti: Rui (N), Di Lorenzo (N); Caprari (M) - (PRIMAPRESS)