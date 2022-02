Pechino 2022: l’azzurro Dominik Fishnaller conquista il bronzo nello slittino. Sul podio Kindl e Ludwig

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Dominik Fischnaller conquista la medaglia di bronzo nella prova di slittino ai Giochi invernali di Pechino. Il 28enne di Bressanone chiude alle spalle del tedesco Ludwig e dell'austriaco Kindl (nettamente davanti a tutto il gruppo) e si prende la rivincita per quella medaglia sfuggita per 2 soli millesimi quattro anni fa in Corea. L'azzurro, nella quarta run, controlla agevolmente la posizione guadagnata fin dalla prima discesa. Per l'Italia c'è anche l'11° posto di Leon Felderer, un viatico per Cortina. - (PRIMAPRESS)