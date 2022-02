Pechino 2022: il sabato da notte all’alba per gli azzurri di skating, curling e sci. Occhi puntati su Lollobrigida

PECHINO 2022 - Nel programma dei Giochi Olimpici Invernali di sabato 5 febbraio, c'è tanta Italia dalla notte all'alba. Siamo in corsa per la medaglia nei 3000 metri donne dello speed skating con Francesca Lollobrigida, nella staffetta mista 4x6 km del biathlon e nella staffetta mista short track.

Nella notte italiana, il primo appuntamento di rilievo spetta alla terza prova della discesa uomini, con Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia e Dominik Paris in rampa di lancio dalle 4.00. All'alba spazio anche al salto con gli sci: dalle 6.15 Giovanni Bresadola sul trampolino piccolo maschile, mentre dalle 10.45 sarà il turno di Jessica Malsiner nel femminile. Dalle 7.05 la coppia Constantini-Mosaner continuerà la sua corsa nel round robin di doppio misto curling (partiranno sfidando l'Australia, poi dalle 13.05 sarà la volta della Gran Bretagna), e dalle 7.36 al via il programma dello slittino. Alle 08.45 grande appuntamento con lo sci di fondo nello skiathlon femminile 7,5km+7,5km. Dalle 9.30 chance di medaglia per Francesca Lollobrigida nei 3000 metri donne dello speed skating. Dalle 10.00 in pista anche gli azzurri del biathlon, nella staffetta mista 4x6 km. Ci giochiamo tanto anche nella short track: i quarti di finale della staffetta mista partiranno alle 13.23, mentre l'eventuale finale alle 14.26.