Pechino 2022: è argento nel pattinaggio per Francesca Lollobrigida. Frascati in festa per la concittadina olimpica

(PRIMAPRESS) - PECHINO - E' argento per Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità (3000 metri) alle Olimpiadi invernali di Pechino. E' la prima medaglia dell'Italia ai Giochi.La 31enne di Frascati,alla terza partecipazione ai Giochi e dopo ben 16 titoli mondiali nelle diverse specialità, chiude col tempo di 3'58"06,preceduta solo dalla campionessa olandese Irene Schouten (3'56"93,nuovo primato olimpico). La medaglia di bronzo va alla canadese Isabelle Weidemann (3'58"64). La cittadina romana di Frascati è rimasta inpiedi sino all'alba per tifare la sua concittadina ed il sindaco Francesca Sbardella sta preparando i festeggiamenti per l'arrivo dell'atleta. - (PRIMAPRESS)