Pechino 2022: Dorotea Wierer conquista il bronzo nel biathlon sprint. E' la decima medaglia azzurra ai Giochi in Cina

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Dorothea Wierer conquista la medaglia di bronzo nella 7,5 km sprint di biathlon alle Olimpiadi di Pechino. L'azzurra chiude alle spalle della norvegese Marte Olsbu Roeiseland e della svedese Elvira Oeberg, rispettivamente oro e argento. Per la trentunenne di Brunico è il 3° bronzo in carriera ai Giochi, il primo a livello individuale dopo quelli ottenuti con le staffette miste a Sochi 2014 e Pyeongchang 2018. L'Italia invece festeggia la decima medaglia in questa edizione delle Olimpiadi invernali. - (PRIMAPRESS)