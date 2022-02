Pechino 2022: Arianna Fontana sul podio d’argento nei 1500m dello short track. Yuri Confortola è bronzo nei 5000m

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Arianna Fontana è medaglia d'argento nei 1500m dello short track. E' l'undicesima medaglia olimpica in totale per la 31enne di Sondrio, forse alla sua ultima gara. Staccata Stefania Belmondo 'ferma' a 10 medaglie. Dopo il fotofinish che ha dato il bronzo alla staffetta maschile dei 5000m, un arrivo al cardiopalmo anche per la Fontana, che nella volata a tre cede alla coreana Choi, ma mette il pattino davanti di appena 3 millesimi sull'olandese Schulting.

Nella staffetta maschile dei 5000m di short track (Pietro Sighel, Yuri Confortola, Tommaso Dotti,Andrea Cassinelli) si prende il bronzo superando la Russia al fotofinish per 9 millesimi. Gli azzurri inseguono per tutta la gara e vengono premiati proprio negli ultimissimi giri, quando mettono il pattino davanti alla Russia e resistono. Oro Canada, argento SudCorea. Per Confortola è la seconda medaglia a Pechino 2022, dopo l'argento ottenuto nella staffetta mista.