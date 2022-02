Pechino 2022: Arianna Fontana, è regina dello short-track. L'atleta azzurra conquista l'oro ai Giochi Invernali

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Arianna Fontana, si conferma regina dello short-track. Dopo aver conquistato l'argento nella staffetta mista, bissa a Pechino la medaglia d'oro nei 500 metri conquistata nel 2018 in Corea del Sud. Per la 32enne di Sondrio, alla quinta partecipazione ai Giochi, si tratta della decima medaglia olimpica (2 ori,3 argenti,5 bronzi) che le permette di eguagliare il record della sciatrice di fondo Stefania Bel- mondo.Ed ora la fuoriclasse valtellinese ha altre tre gare per rimpinguare il suo bottino di medaglie. Medaglia di argento all'olandese Schulting e bronzo alla canadese Boutin. - (PRIMAPRESS)