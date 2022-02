Pechino 2022: argento alla squadra italiana di Short Track, dietro di un soffio alla Cina

(PRIMAPRESS) - PECHINO -

Arriva la seconda medaglia d'argento per l'Italia alle Olimpiadi di Pechino. Nella staffetta mista dello Short Track Arianna Fontana, Martina Valcepina, Andrea Casinelli e Pietro Sighel (assieme a Yuri Confortola e Arianna Valcepina) chiudono di un soffio in rimonta alle spalle della Cina, oro. Ungheria bronzo per la squalifica del Canada. Nei quarti azzurri secondi alle spalle della Cina, mentre in semifinale la nostra staffetta aveva chiuso alle spalle del Canada.