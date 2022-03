Paralimpiadi Pechino: Russia e Bielorussia sono fuori dai giochi olimpici sotto la pressione dei comitati

(PRIMAPRESS) - GINEVRA - Il comitato paralimpico internazionale ha deciso che Russia e Bielorussia non potranno partecipare alle Paralimpiadi di Pechino che prendono il via domani. Ieri vi era stato l'ok alla partecipazione di russi e bielorussi sotto ban- diera neutrale, ma oggi dopo "una riunione appositamente convocata, l'Ipc ha deciso di rifiutare le iscrizioni agli atleti russi e bielorussi". Alla base della decisione la richiesta di numerosi comitati che hanno minacciato di non partecipare se non fosse stata riconsiderata la decisione di ieri. - (PRIMAPRESS)