Paralimpiadi Pechino: la nazionale di Para Ice hockey batte la Slovacchia 3-2 agli shoot out

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Dopo la sconfitta di ieri la nazionale italiana di Para Ice ha incontrato la Slovenia C’è tanto rammarico, gli azzurri hanno letteralmente dominato il secondo tempo, le occasioni negli ultimi 15 minuti sono state svariate, purtroppo ai nostri è mancata un po’ di cattiveria in alcune occasioni. L’Italia aveva subito il primo gol con Korman poi il trentino Gigi Rosa è riuscito a mettere a segno una rete e pareggiare i conti andando così ai templi supplementari ma che non hanno cambiato il risultato. Ricorso, dunque, agli shoot out, i rigori dell’hockey. E l’Italia vince 3-2 contro la Slovacchia ed ora dovrà incontrare la Cina con due punti all'attivo. - (PRIMAPRESS)