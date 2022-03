Paralimpiadi Pechino: Giacomo Bertagnolli è oro nella supercombiata di sci. E' il terzo oro in carriera

,

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Finalmente arriva il primo oro per l'Italia ai Giochi Paralimpici di Pechino 2022. Dopo il mancato appuntamento nella discesa libera e l'argento in SuperGGiacomo Bertagnolli porta a casa il titolo paralimpico nella supercombinata maschile categoria Vision Impaired. L'atleta italiano, insieme alla guida Andrea Ravelli, porta a casa il terzo oro della sua carriera. Dopo i tre di Pyeongchang arriva il primo di questa edizione cinese. Ma soprattutto è importante notare il fatto che quattro anni fa Jack non conquistò nessun medaglia nella supercombinata, mentre qui è addirittura arrivato il titolo. - (PRIMAPRESS)