Paralimpiadi Pechino: doppio argento per l’Italia con De Silvestro (sitting) e l’incontenibile Bertagnolli (slalom G)

(PRIMAPRESS) - PECHINO - René De Silvestro (LW12-1) nello slalom gigante specialità Sitting vince una preziosa medaglia d’argento. L’azzurro completa una giornata di grandi risultati per l’Italia, e contribuisce con Giacomo Bertagnolli a portare a casa uno dei primi tre posti in queste Paralimpiadi Invernali di Pechino 2022. Una prova, la sua, caratterizzata da tanta precisione e nessuna remora soprattutto nel momento in cui il cinese Zilu Liang, sceso prima di lui, aveva messo in scena una discesa di livello molto elevato. 1’57″50 il tempo del venticinquenne di San Candido, bravo a non forzare mai nessuna scelta. E anche ad approfittare di un colpo di fortuna per salire di una posizione: la caduta dell’olandese Jeroen Kampschreur, che era secondo dopo la prima prova.

E per l’incontenibile Bertagnolli è arriva questa mattina la terza medaglia dei Giochi Paralimpici invernali. Lo sciatore azzurro e la sua guida Andrea Ravelli hanno conquistato la medaglia d'argento nello slalom gigante della categoria ipovedenti.Sulle nevi ormai primaverili della località di Yanqing tra le montagne cinesi, i due italiani, al comando dopo la prima manche, sono stati preceduti di 1"68 dagli austriaci Johannes Aigner e Matteo Fleischmann autori di una superlativa seconda manche. Bronzo agli slovacchi Miroslav Haraus e Maros Hudik. - (PRIMAPRESS)